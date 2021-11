LG 스마트 TV로 '지포스나우' 즐긴다…전용 앱 탑재

LG전자, 엔비디아와 클라우드 게임 서비스 파트너십

[아시아경제 김흥순 기자] LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 133,500 전일대비 11,000 등락률 +8.98% 거래량 4,928,339 전일가 122,500 2021.11.19 15:30 장마감 관련기사 “자이언트스텝”에 이어 하나 더! NFT메타버스 新대장주 등극!삼성 TV, 3분기까지 누적 3000만대 판매 돌파…16년 연속 1위 순항LG전자, 생산성 높인 우수협력사 12곳에 포상금 6억원 전달 close 는 종합컴퓨팅기업 엔비디아(NVIDIA)와 스마트 TV 콘텐츠 파트너십 계약을 체결하고 웹운영체제(webOS)를 탑재한 LG 스마트 TV에서 클라우드 게임 스트리밍 플랫폼 '지포스나우' 서비스를 시작한다고 21일 밝혔다.

지포스나우는 클라우드 서버에 설치된 PC 게임을 원격으로 즐길 수 있는 엔비디아의 게임 스트리밍 플랫폼이다. 호환 가능한 컨트롤러만 연결하면 고성능 PC에서나 즐길 수 있던 게임을 스마트 TV에서 간편하게 즐길 수 있다. '가디언즈 오브 갤럭시' '크라이시스 리마스터드 트릴로지' 등 최신 게임을 포함해 전 세계적으로 총 1000편 이상의 PC 게임을 제공한다.

TV 업계에서 지포스나우 전용 앱을 탑재하고 서비스를 제공하는 것은 LG전자가 처음이다. 전 세계 80여개 국가에서 올해 출시된 4K(3840x2160) 해상도의 올레드·QNED·나노셀 TV(webOS 6.0 탑재 모델)를 사용하는 고객들은 지포스나우를 이용할 수 있다. TV 홈 화면 내 LG 콘텐츠 스토어에서 지포스나우 전용 앱을 내려받을 수 있다.

엔비디아는 현재 스마트 TV에서 지포스나우의 베타 서비스를 제공하고 있으며 조만간 정식 서비스를 시작할 예정이다. 고객들은 베타 서비스에서도 정식 서비스와 동일하게 게임을 즐기는 것이 가능하다.

LG전자는 webOS의 뛰어난 개방성과 접근성을 기반으로 고객 취향을 고려해 스마트 TV의 서비스와 콘텐츠를 확대하고 있다. 전 세계 25개국에 1900여 채널을 제공하는 무료방송 서비스 LG 채널이 대표적이다. 국내외 유력 온라인동영상서비스(OTT) 업체와도 협업하고 있다. 올레드 갤러리 애플리케이션에서 전 세계의 다양한 예술 작품을 감상할 수 있을뿐 아니라 올해 새롭게 론칭한 LG 피트니스 서비스를 통해 TV로 피트니스 전문가의 코칭도 받을 수 있다.

정성현 LG전자 HE서비스기획운영실장은 "고객 취향을 고려한 다양한 서비스와 콘텐츠를 지속 확대하며 기존의 TV 시청경험을 넘어선 LG TV만의 차별화된 사용자경험을 전달할 것"이라고 말했다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr