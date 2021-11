우리銀, "우리 직장인셀럽 이용하고 휴양지 숙박권 받으세요"

[아시아경제 김진호 기자] 우리은행은 휴가를 준비중인 직장인 고객을 위해 ‘셀럽의 휴가는 특별하니까’ 이벤트를 다음 달 말까지 실시한다고 21일 밝혔다.

이벤트 대상은 다음 달 말까지 우리원뱅킹 직장인 특화서비스 페이지 ‘우리 직장인셀럽’을 신규로 이용하거나 친구를 ‘우리 직장인셀럽’으로 초대한 고객이다.

추첨을 통해 국내 인기 휴양지 숙박권을 제공한다. 경품으로 제공되는 국내 인기 휴양지 숙박권은 ▲반얀트리 남산 반얀 프레지덴셜 스위트(2박, 1명) ▲사우스케이프 오션그린 스위트 골프 패키지(1박, 1명) ▲시그니엘 서울 디럭스 스위트(2박, 1명)이다.

또한 ‘우리 직장인셀럽’으로 친구를 초대한 고객에게 선착순 1만5000장의 스타벅스 모바일 커피 쿠폰도 제공한다.

자세한 이벤트 내용은 우리은행 홈페이지 또는 우리원뱅킹 이벤트 페이지를 통해 확인할 수 있다.

우리은행 관계자는 "앞으로도 고객들이 만족할 수 있는 서비스와 혜택을 담은 이벤트를 지속적으로 제공해 나갈 것”이라고 말했다.

