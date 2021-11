"내 딸 살려내"…백신 피해 유족들, 정은경 청장에 거센 항의

정은경, 유족들 항의에 "심정 이해···논의하는 자리 만들겠다"



[아시아경제 허미담 기자] 코로나19 백신 부작용으로 자녀가 사망했다고 주장하는 유족들이 19일 정은경 질병관리청장에게 거세게 항의했다. 당시 정 청장은 백신 추가접종(부스터샷)을 마치고 병원을 나오던 길이었다.

정 청장은 이날 오전 11시께 예방접종 위탁의료기관인 충북 청주시 하나병원에서 코로나19 모더나 백신을 추가접종했다. 정 청장은 지난 4월30일 아스트라제네카(AZ) 백신으로 2차 접종을 맞은 뒤 약 7개월 만에 추가접종을 실시했다.

당시 병원 앞에서는 코로나19 백신 피해자 가족협의회(코백회)가 '백신 맞아서 살면 다행, 죽으면 인과성 없으니 개죽음', '나라도 무섭고 백신도 무섭다' 등의 문구가 적힌 피켓을 들고 정 청장을 기다리고 있었다.

이들은 정 청장이 백신 접종 후 병원을 빠져나가려 하자 정 청장이 탄 차량을 가로막으며 항의했다.

유족들은 정 청장이 탄 차량 문을 두드리며 "사과하라", "내 딸 살려내"라고 소리치거나, 도로에 드러눕는 등 차량 통행을 방해했다.

경찰이 이를 제지하자 한 유가족은 "딸이 죽었는데 이 정도의 항의도 못 하냐"며 울분을 토했다. 소동은 10여 분간 이어지다가 정 청장이 직접 차에서 내려 대화를 나누고 나서야 종료됐다.

정 청장은 유족들에게 "가족을 잃은 절박한 심정을 충분히 이해한다"며 "질병청에서 만나 논의할 수 있는 자리를 만들겠다"고 말했다.

한편 정 청장은 이날 백신 접종 뒤 기자들과 만난 자리에서 "추가 접종은 면역을 일시에 증강해주는 효과가 있다"며 "중증·사망위험이 높은 요양병원·요양시설 등 감염 취약시설 입원·입소자와 60세 이상 등 고위험군은 추가접종이 매우 중요하다"고 강조했다.

이어 "우리나라도 18세 미만, 18~49세 건강한 성인을 빼고는 대부분 다 추가접종 권고를 하고 있다"며 "일반 성인에 대해서도 추가접종 실시 여부를 곧 검토할 예정"이라고 말했다.

또 백신 접종 후 이상 반응에 대한 우려가 커진다는 질문에 "신규 백신이기 때문에 알려지지 않은 이상 반응은 시간이 지나야만 알 수 있다"며 "해외 동향을 분석하고 관계 부처와 협력해 백신 접종 피해보상 범위도 확대해 나가겠다"고 말했다.

