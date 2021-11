"호주 집값 20년간 임금 2배 넘게 올라"

[아시아경제 조유진 기자] 지난 20년간 호주의 집값이 임금보다 배가 넘게 올랐다는 조사 결과가 나왔다.

부동산 정보업체 코어로직이 발표한 호주의 전국 주택가격지수는 2001년 9월부터 올 9월까지 20년 간 193.1% 상승했다고 블룸버그 통신이 18일(현지시간) 보도했다.

같은 기간 이 회사가 산출한 임금가격지수(WPI)는 81.7% 올라 주택가격지수 상승률의 절반에도 미치지 못했다. 특히 코로나19 사태 이후 최근 13개월 간 주택가격지수 상승율은 22%로 어느 때보다 상승폭이 컸다.

코어로직은 올해 들어 10월까지 호주 주택가격 중간값의 20%의 액수가 2만5417호주달러(약 2200만원) 더 올라 13만7268호주달러(약 1억2000만원)가 됐다고 집계했다.

블룸버그는 "집값이 급등한 반면 임금 상승은 상대적으로 느려 집을 사기 위해 필요한 최소 계약금을 모으기 더 어려워졌다"라고 설명했다.

코어로직은 이런 20년간 집값의 상승세로 가계부채가 증가했다고 분석했다.

실제로 호주 가계의 총부채상환비율(DTI) 선진국 중 가장 높은 편이며 이에 따라 호주 자가주택 소유자는 급격한 금리 상승에 취약한 상황이다.

호주 집값은 최근 3년간 이어진 저금리 기조 속 코로나19로 재택근무가 확산되면서 주거용 부동산에 대한 수요가 늘자 시드니, 멜버른 등 주요 도시를 중심으로 가격 상승이 이어졌다.

이어 코어로직은 향후 주택 시장 전망에서 임금 상승이 핵심 요인이 될 것이라고 전망했다. 분석을 수행한 코어로직 연구원 엘리자 오웬은 "임금과 물가 변동이 주택담보대출 금리의 결정 요인인 기준 금리에 영향을 미치기 때문"이라고 설명했다.

그는 임금 상승과 인플레이션 심화로 기존 주거 부채 부담이 줄어들 수 있다면서도 이자율이 높아진 만큼 상환액도 증가한 탓에 호주 내 자가 주택보유자에게 부담이 되고 있다고 설명했다.

