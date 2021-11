[아시아경제 양낙규 군사전문기자] 군 당국은 19일 중국과 러시아 군용기 총 9대가 독도 동북방 한국방공식별구역(KADIZ·카디즈)에 진입 후 퇴각했다고 밝혔다.

합동참모본부에 따르면 이날 중국 군용기 2대와 러시아 군용기 7대가 카디즈에 순차적으로 진입해 이탈했으며 우리 영공을 침범하지는 않았다.

우리 군은 중국과 러시아 군용기들의 카디즈 진입 이전부터 전투기와 공중급유기를 투입, 우발상황에 대비한 정상적인 전술조치를 했다고 합참은 밝혔다.

군 당국은 이번 상황을 중·러의 연합훈련으로 평가하고 있으며 추가 분석작업을 벌이고 있다.

