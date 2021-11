[아시아경제 호남취재본부 박진형 기자] 광주 서부소방서(서장 양영규)는 19일 재난대응 역량을 강화하고 유관기관과 공조체계를 구축하기 위한 긴급구조종합훈련을 실시했다.

긴급구조통제단의 임무수행을 숙달하고 다수사상자 발생 재난에 대비하기 위한 이번 훈련은 소방차량 8대, 인원 85명이 참여한 가운데 상무폐기물소각장에서 진행됐다.

훈련은 원인미상의 폭발과 화재발생이라는 가상의 훈련 상황을 설정해 ▲출동과 현장 도착 후 상황전파 ▲현장지휘대 도착 후 통제단 가동 ▲인명구조와 화재진압 등 소방활동 진행 ▲복구와 수습 등 내용으로 실시됐다.

양영규 서부소방서장은 “위드 코로나19에 대비하여 우리 소방에서도 재난대비 긴급구조역량 강화를 위해 맞춤형 훈련으로 안전한 대한민국 만들기에 서부소방서가 앞장서겠다”고 말했다.

