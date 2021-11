홍준표 "선대위 참여 강요는 부당 횡포…청년정치하겠다"

홍준표 "대선판 떠나 청년정치 시작…그게 지금 해야 할 일"

[아시아경제 허미담 기자] 홍준표 국민의힘 의원이 19일 "제가 선거대책위원회(선대위) 참여를 안 하고 백의종군하는 것을 비난해서도 안 되고, 선대위 참여를 강요하는 것 자체도 부당한 횡포"라고 지적했다. 이는 이준석 국민의힘 대표 등 선대위 참여를 종용하는 당내 인사를 저격한 발언으로 보인다.

홍 의원은 이날 자신의 페이스북에 올린 글에서 "이제 저는 대선판을 떠나 새로운 청년정치를 시작한다. 그게 차기 대선판에 기웃거리지 않고 지금 제가 해야 할 일"이라며 이같이 말했다.

그는 "2007년 7월 이명박·박근혜 대선 경선 때 치열하게 경쟁하여 이명박 후보가 승리하자 박근혜 후보는 경선장에서 깨끗하게 승복하고 그 후 그 대선판에 나타난 일이 없었다"고 했다.

이어 "MB(이명박 전 대통령)가 친이계만으로 치른 대선이었다"라며 "박근혜 후보 입장에서는 MB는 대통령 해선 안 된다고 강하게 주장했기에, 그를 대통령으로 뽑아 달라고 말할 명분이 없었던 것이다. (저도) 마찬가지"라고 말했다. 친이계는 이 전 대통령 측근을 의미한다.

한편 현재 윤석열 국민의힘 대선후보는 홍 의원의 선대위 합류를 추진하고 있다. 그러나 홍 의원이 이날 공개적으로 선대위에 합류하지 않겠다는 뜻을 밝히면서 '원팀' 가능성은 희박해진 것으로 보인다.

관련해 홍 의원은 국민의힘 대선 경선 탈락 이후 만든 온라인 플랫폼 '청년의꿈'에서 한 지지자가 "윤 후보가 대통령이 될 경우를 어떻게 생각하나"라고 묻자, "대한민국만 불행해진다"라고 답한 바 있다.

이에 이준석 대표는 전날 TBS라디오 '김어준의 뉴스공장'에 출연해 "(홍 의원이) 결과에 승복한다는 표현을 했지만, 아무래도 선거 뒤에 후유증이 있는 것 같다"고 말했다. 이어 "많은 국민들이 아직까지는 (경선 이후) 한 열흘 남짓 지났기 때문에 좀 기다려보자는 생각을 하는 것 같다"고 했다.

그는 "홍 의원도 보수 진영에서, 보수층 지지자를 기반으로 정치하는 분"이라며 "홍 의원의 입장이 너무 길어지게 되면 그걸(지지층을) 좀 상실할 우려는 있어 보인다. 홍 의원이 적절한 선을 찾지 않을까 싶다"고 말했다.

또 홍 의원이 윤 후보의 연락을 받지 않고 있다는 보도에 대해선 "(윤) 후보가 노력을 계속 기울이는데도 불구하고 홍 의원이 그렇게 나온다면, 여론이 홍 의원에게 안 좋게 돌아갈 가능성도 있다"라며 "후보도 최대한 노력을 기울여야 하고, 홍 의원도 거기에 좀 부응해야 한다"고 강조했다.

허미담 기자 damdam@asiae.co.kr