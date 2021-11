동덕여대 오지언씨 '자랑스런 한국인인물대상' 예술공헌 부문 수상

[아시아경제 한진주 기자] 동덕여대(총장 김명애)는 미래전략융합대학원 실용음악과에 재학 중인 오지언씨(사진 가운데)가 '2021 자랑스런한국인인물대상' 예술발전 공헌부문 상을 수상했다고 19일 밝혔다. 이 상은 (사)한국기자연합회와 대회조직위원회가 주최했으며 시상식은 지난 12일 연세대학교 동문회관 3층 그랜드볼룸에서 열렸다.

