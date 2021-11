송영길 "재난지원금 철회, 예산상 불가피했기 때문"

이재명 후보 지급 철회 배경

당정 논의…세입부족 개념아냐

[아시아경제 전진영 기자, 박준이 기자] 송영길 더불어민주당 대표는 19일 이재명 대선후보의 전국민 재난지원금 지급 철회 결정과 관련해 "현재 예산 회계상 불가피한 측면이 있어 조정한 것"이라고 밝혔다.

송 대표는 이날 오전 국회에서 열린 ‘윤석열 일가 부정부패 국민검증특위’ 1차 회의에서 "어제 당정이 모여 윤호중 원내대표와 함께 전국민 재난지원금 문제를 내년으로 이월하는 것으로 이야기를 모았다"며 이같이 말했다.

그는 "19조원에 달하는 세입추계가 있음에도 불구하고 현재 여건상 바로 추경을 하기 어려운 조건이 있다"며 "납세유예가 가능한 부분을 가지고 원래 이재명 대선후보가 강조한 지역화폐 예산을 현재 6조원에서 예년 21조원 규모로 대폭 상승시켜 경계선에 있는 분들을 두텁게 보호하기로 했다"고 설명했다. 이어 "일부 언론이 말하는 것처럼 세입 부족 개념이 아니라 예산 회계상 불가피한 측면이 있어 조정한 것"이라며 "이런 부분을 이해하고 함께 의견을 모아준 이 후보에게 감사한다"고도 했다.

전날 이 후보는 "전국민 재난지원금을 고집하지 않겠다"며 "합의가 어렵다면 소상공인, 자영업자 피해에 대해서라도 시급히 지원에 나서야 한다"고 사실상 전국민 재난지원금 지급 철회 의사를 밝혔다.

그러나 야당은 "여론의 반대에 부딪히자 입장을 바꾼 것"이라며 비판의 기회로 삼는 모습이다. 김기현 국민의힘 원내대표는 이날 오전 원내대책회의에서 "터무니없는 짓을 하다가 여론의 반대에 부딪히자 태도를 돌변한 것에 불과하다"며 "억지 주장으로 혼란을 가중시키고 국정 운영을 마비시킨 죄에 대해 먼저 사과해야 한다"고 날을 세웠다. 류성걸 의원도 "재난지원금 논란은 세수 추계가 잘못됐기 때문"이라면서 "민주당은 세금이 남아도는 것처럼 호도하지만 정부 살림살이는 금년에도 90조원 적자"라고 비판했다.

