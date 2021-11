컨벤션센터가 붕괴했다? … 경북도, 경주서 재난대응 안전한국훈련 실시

경주 6.0 규모 대지진 발생 가정, 대응매뉴얼 점검

[아시아경제 영남취재본부 이세령 기자] 경상북도가 19일 지진 등 각종 재난 발생에 대비하는 ‘2021년 재난 대응 안전한국훈련’을 실시했다.

안전한국훈련은 재난 대비 훈련의 하나로 매년 일정 기간을 정해 실시하는 정부 차원의 재난 대응 훈련이다.

각 기관의 재난 대응체계를 점검하고 대응매뉴얼의 부족한 점을 보완하기 위해 행정안전부 주관으로 시행한다.

협업부서의 초동대처 능력을 강화하고 관련 기관과의 협력체계를 단단히 하기도 한다.

올해는 코로나19 감염 우려로 비대면 토론 방식의 훈련이 이뤄졌다.

훈련은 경주 남서쪽 9.1㎞에서 발생한 규모 6.0의 지진이 발생해 일대가 위험에 빠진 상황을 가정해 진행됐다.

경주화백컨벤션 센터가 붕괴하고 도시 곳곳에서 화재가 발생하는 대규모 복합재난 상황이었다.

이날 참가한 13개 협업기능반과 경주시, 경북도교육청, 경북경찰청, 제30보병사단은 재난 대응 행동 매뉴얼에 따라 기관별 임무와 역할을 면밀하게 살폈다.

대응매뉴얼에 더하거나 바꾸어야 할 점에 대해서도 논의하며 실제 현장에서 가장 적합한 대응 방법을 찾는 시간을 가졌다.

경북도는 안전한국훈련과 연계해 훈련에 참여한 공무원들의 역량을 높이려 재난 관련 주요 협업부서 직원을 대상으로 ‘재난 ZERO 특강’을 열었다.

올해 새롭게 시작한 특강은 4회에 걸쳐 진행돼 235명이 참여했다.

연 2회 추진한 재난 대응훈련도 올해부터 연 4회로 늘려 대응하고 예방하는 능력을 키우고자 했다.

아이안전학교를 운영하고 안전 취약계층 대상 맞춤형 안전교육 프로그램 개발, 코로나19 확산 방지를 위한 도민안전교육 온라인 병행 실시 등 어린이 안전과 코로나19 대응 시책에도 힘썼다.

도는 올해 행안부에서 실시한 국민안전교육 실태점검에서 이런 성과를 인정받아 ‘우수기관’으로 선정됐다.

강성조 행정부지사는 “재난이 발생하면 초기대응을 얼마나 잘하느냐에 따라 피해 규모가 달라진다”라며 “내실 있는 훈련을 반복해 재난에 강한 안전한 지역을 만들어 가겠다”라고 말했다.

