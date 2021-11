농협은행, '2021년 자랑스런 농식품기업 상' 현판식 진행

[아시아경제 성기호 기자] NH농협은행은 가금류 가공기업인 농업회사법인 화산을 찾아 2021년 '자랑스런 농식품기업 상' 현판식을 가졌다고 19일 밝혔다.

올해로 8회째를 맞는 '자랑스런 농식품기업 상'은 농협은행과 거래 중인 전국 농식품기업 중 기업 경영성과, 성장잠재력 등을 중심으로 우수기업을 선정하는 상으로, 올해 수상기업 10개사를 포함해 총 101개 기업이 수상했다.

특히 올해부터 수상기업 선정 시 ESG(환경·사회·지배구조)경영 기업에 우대 가점을 적용해 친환경·나눔 실천을 통해 지속가능한 농업·농식품산업 발전을 위해 노력하는 기업을 발굴하고자 했다고 농협은행은 설명했다. 수상기업에는 대출금리 우대, 세무·회계 등 농식품기업컨설팅 무료 제공, 판로 확대 지원 등 다양한 혜택이 주어진다.

현판식에 참석한 지준섭 부행장은 “농협은행은 태생부터 ESG경영 DNA를 갖고 있는 장점을 적극 살려 ESG실천 우수 농식품기업 지원 확대로 지속가능한 농업·농식품 산업 발전을 위해 최선의 역할을 다하겠다”고 밝혔다.

