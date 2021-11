현대차, 미래 먹거리 수소조직 키운다…"박정국 사장이 총괄"

[아시아경제 이창환 기자] 현대자동차그룹이 차세대 미래 먹거리인 수소연료전지 조직을 확대 개편한다.

현대차그룹은 조직개편을 통해 수소연료전지담당을 신설하고 박정국 현대차 연구개발본부 부본부장(사장)을 총책임자로 임명한다고 19일 밝혔다.

박 사장은 연료전지 개발 사령탑으로 현대차그룹의 수소연료전지 개발과 사업을 직접 이끈다. 그는 연구개발(R&D) 전문가로 엔지니어 출신으로는 처음으로 현대모비스 사장을 역임하기도 했다.

기존 연료전지사업부는 개발과 사업 조직으로 분리, 확대한다.

개발을 책임지는 수소연료전지개발센터는 수소연료전지 기술개발, 개발체계 고도화, 원가절감 및 성능 확보에 주력한다. 수소연료전지개발센터는 김세훈 현 현대차 연료전지사업부장(부사장)이 맡아 개발에 매진한다.

사업조직인 수소연료전지사업부는 사업전략 및 운영과 더불어, 혁신적 생산 기술 개발, 품질 확보 체계를 더욱 강화할 계획이다.

수소연료전지사업부는 임태원 현대차 전무가 맡는다. 임 전무는 한국공학한림원 정회원으로 선정되는 등 재료 및 연료전지 분야 기술전문가다. 국내외 학계·산업계 네트워크가 탁월하고, 투싼 연료전지차량의 개발을 성공적으로 이끌었다는 평가를 받는다.

현대차그룹은 조직 체계를 확대 개편하는 것에 대해 연구 성과를 중간 점검하는 과정에서 발견한 기술적 문제 등 과제들을 빠르게 극복하고, 연구 개발 일정과 방향성을 재정립하기 위해서라고 설명했다.

조직 개편 이후, 연료전지 개발 완성도를 높이기 위해 설계 강화 및 신공법 적용 등을 적극 추진하고 수소사회 구현을 위해 경쟁력있는 사업화 전략 구상도 새롭게 가다듬을 계획이다.

이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr