지누스는 SK네트웍스와 자금조달 방안과 최대주주 지분의 일부 매각 등에 대한 협상을 진행했지만 최종적으로 거래 상대방과의 인수협상이 결렬됐다고 19일 공시했다. 회사 측은 "이에 따라 이사회도 열리지 않기로 했다"고 말했다.

