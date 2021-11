위니아딤채, 메타버스에 '위니아딤채 파크' 쇼룸 열어

'게더타운'에 오픈, 12월13일까지 운영

[아시아경제 김흥순 기자] 위니아딤채 위니아딤채 071460 | 코스닥 증권정보 현재가 3,720 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 3,750 2021.11.19 08:24 장시작전(20분지연) 관련기사 위니아딤채, '딤채×구미호 엠버테일' 한정판 맥주 출시 위니아딤채, 3분기 누적 매출 7365억원…"연간 1조원 돌파 기대"위니아딤채, 3분기 영업이익 104억…전년동기대비 47%↓ close 는 메타버스(확장가상세계) 플랫폼 중 하나인 게더타운에 '위니아딤채 파크' 쇼룸을 오픈했다고 19일 밝혔다.

이번 쇼룸은 디지털 공간에 친숙한 MZ세대(밀레니얼+Z세대)와 적극적으로 소통하고, 소비자들에게 색다른 즐거움을 선사하기 위해 기획됐다. 12월13일까지 이를 운영한다.

우선 위니아딤채 파크는 오프라인 쇼룸과 유사한 느낌의 인테리어를 가상 공간에 구현했다. 여기에 딤채존, 위니아존으로 나눠 김치냉장고, 냉장고, 에어컨, 공기청정기 등 위니아딤채의 주요 제품을 배치했다. 이와 함께 안내 키오스크를 설치해 제품과 관련된 광고 영상, 정보 등을 손쉽게 알 수 있도록 했다.

오프라인 매장과 차별화된 메타버스 만의 즐길 거리도 담았다. 게임 존, 이벤트 존, 포토 존이 곳곳에 있어 참여자들이 쇼룸을 오가며 이벤트에 참여할 수 있다. 위니아딤채 제품에 대한 문제를 푸는 OX 퀴즈, 광고 영상 시청 이벤트, 포토존 인증샷 이벤트 등을 진행하고 정답자에게는 추첨을 통해 딤채쿡 당질저감 밥솥, 위니아 퓨어플렉스 공기청정기, 백화점 상품권, 아메리카노 기프티콘 등 푸짐한 선물을 증정한다.

최지혜 위니아딤채 브랜드 마케팅 담당은 "가상 콘텐츠를 기반으로 고객과 차별화된 소통을 하기 위해 메타버스 쇼룸을 오픈하게 됐다"며 "앞으로도 메타버스를 활용해 종합가전 브랜드로서 위니아딤채의 다양한 제품을 알리기 위한 활동을 적극적으로 이어갈 것"이라고 말했다.

쇼룸 접속 방법 등 자세한 내용은 위니아딤채 공식 홈페이지와 페이스북, 인스타그램 등을 통해 확인할 수 있다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr