속보[아시아경제 류정민 기자] 문재인 대통령은 코로나19 확진자가 일일 3000명을 넘어서는 최근 상황과 관련해 방역과 의료대응 체계를 빈틈없이 가동하라고 정부에 지시했다.

류정민 기자 jmryu@asiae.co.kr