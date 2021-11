코인원, 전직군 100여명 채용…사내 복지도 강화

전 직원 연봉 20% 일괄 인상키로

[아시아경제 공병선 기자] 국내 가상화폐 거래소 코인원이 우수 개발자 및 자금세탁방지(AML)센터를 중심으로 전직군 100여명을 채용하고 사내 복지를 강화한다고 18일 밝혔다.

코인원은 ▲서비스기획 ▲디자인 ▲서버 개발 ▲프론트엔드 개발 ▲전산견적시스템(AOS) 개발 ▲백엔드 지갑 개발 ▲품질보증(QA) ▲데이터베이스관리자(DBA) ▲상장지원 ▲입출금 데이터 모니터링 ▲프로덕트 매니저(PM) ▲의심거래보고(STR) 모니터링 등 12개 분야에서 채용한다.

코인원은 전문 개발 인력과 최근 신설한 AML 센터 인력을 중심으로 우수 인재를 대거 확보해 정식 가상자산사업자로서의 전문성을 확보한다는 방침이다. 아울러 기술총괄 포지션을 신설하는 등 블록체인 기반 다양한 상품 개발에도 주력한다.

아울러 사내 임직원의 복리후생도 늘리기로 했다. 내부 구성원 격려 및 업무 동기부여를 위해 전 직원 연봉을 20% 일괄 인상하고 내년부터 상·하반기 연 2회 인센티브를 지급할 예정이다. 현재 운영되는 포괄임금제도 단계적으로 폐지해 근무 만족도 향상 및 보상 강화에도 나선다.

사내 대출 제도도 도입했다. 1년 이상 재직자 대상으로 주택자금 최대 5000만원까지 무이자 지원하는 제도다. 본인 및 가족 대상으로 매년 100만원 상당의 건강검진 지원 및 실손보험도 제공할 예정이다. 이외에도 인재 추천 시 300만원 지원금 제도, 네트워크 강화를 위한 외부 식대 지원 도입, 국내외 관련 컨퍼런스 및 교육비 일부 지원, 도서 구매비, 명절 선물 등도 사내 복지의 일부다.

차명훈 코인원 대표는 “코인원이 안전한 거래소로 자리매김한 것은 우수 인재에 아낌없이 투자한 결과”라며 “앞으로 더욱 고도화된 시스템을 구축하고 다양한 서비스를 제공하기 위해 인재 채용에 힘을 쏟겠다”고 밝혔다.

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr