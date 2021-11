권성동 앉힌 윤석열, 이번엔 김종인과 선대위 인선 줄다리기

권성동 당 사무총장 선임

윤김, 주도권 싸움 극에 달해

1차 인선 연기로 선대위 안갯속

발표 미룰수록 악재…담판 눈앞

[아시아경제 이현주 기자, 금보령 기자] 국민의힘이 18일 최고위원회의를 열어 신임 사무총장에 권성동 의원을 선임했다. 권 의원 선임 과정에서 윤석열 대선후보와 이준석 당 대표 사이 신경전이 있었지만, 결과적으로 윤 후보 뜻이 관철된 것이다. 다른 한편에서 윤 후보는 김종인 전 비상대책위원장(사진)과 선거대책위원회를 구성하는 문제를 두고도 줄다리기를 벌이고 있다. 핵심은 김 전 위원장과 불편한 관계에 있는 ‘김병준 전 비대위원장’ 영입 문제다. 현재로선 윤석열·김종인 모두 자신의 뜻을 굽히지 않을 태세인데, 이 줄다리기 결과에 따라 향후 선대위 주도권이 윤 후보 혹은 김 전 위원장 누구에게 갈지 가늠할 척도가 될 전망이다.

이준석 당 대표는 이날 회의에서 "대통령 선거 과정에서 후보 측과의 소통을 원활하게 하자는 취지로 권성동 의원을 사무총장으로 선임했다"고 말했다. 그러나 이 대표는 과거 당 대표들처럼 사무총장에게 당무를 일임하진 않을 것으로 보인다. 그는 "모든 사무처 당직자는 공직후보자 자격 시험 및 소위 비단주머니를 위시한 선거 사무에 차질이 없도록 정진해달라고 주문드린다"며 본인이 직접 추진해 온 사안들을 살펴 보겠다는 의지를 밝혔다.

이로써 윤 후보와 이 대표 사이 갈등 사안으로 작용해온 사무총장 인선 문제는 종료됐지만 선대위 구성은 아직 윤곽조차 나오지 않고 있다. 김 전 위원장이 자신과 불편한 인사 영입을 전면 거부하고 있기 때문이다. 특히 김 전 위원장은 국민통합위원회 구상과 김한길 전 민주당 대표·김병준 전 비대위원장 영입에 반대하는 것으로 알려졌다. 총괄·상임·공동 선대위원장을 두고 그 아래 본부장(4개 직능)으로 꾸린다는 선대위 구상도 모두 바뀔 수 있다는 전망도 나온다. 이 대표는 이날 라디오에 출연해 "틀이 바뀔 가능성이 있다"며 "지금 언급되는 인사들의 이름도 좀 바뀔 수 있다"고 말했다.

선대위 구성 발표가 내주로 연기된 것도 선대위 구조와 인선에 대한 윤 후보와 김 전 위원장 사이 이견 때문으로 알려졌다. 윤 후보 입장에선 김 전 위원장의 선대위 리더십이 대선 승리를 위해 절실하기 때문에 김 전 위원장의 요구를 일정 부분 수용할 유인이 있지만 현재로선 그렇게 보지 않을 정황도 있다. 전날 윤 후보 측은 김 전 위원장과의 회동 사실을 전하며 "김한길 대표님과 김병준 위원장으로부터도 많은 조언과 도움을 받았다"고 밝히면서 두 사람 영입 의지를 고수하겠단 뜻을 재차 강조했다.. 이는 윤 후보 지지율이 고공행진하는 상황에서 일종의 자신감을 피력한 것으로도 볼 수 있다.

일련의 상황에 대해 박상병 인하대 정책대학원 교수는 "김 전 위원장을 데려오려면 윤 후보가 좀 더 적극적으로 나서든가, 혹은 입장 차이가 있다면 빨리 정리하고 김 전 위원장 없이 진영을 꾸려야 한다"며 "당과 충돌하면서 시간을 보내게 되면 자멸할 수 있다"고 지적했다. 이종훈 정치평론가도 "선대위 인선 발표가 늦어지면 중도층이 언제든 떠날 수 있기 때문에 지지율에 영향을 미칠 수 있다"고 분석했다.

이현주 기자 ecolhj@asiae.co.kr금보령 기자 gold@asiae.co.kr