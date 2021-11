삼성전자, 국제 IoT·가전·로봇 박람회 참가

비스포크 가전·스마트싱스 기반 스마트홈 솔루션 소개

스마트싱스 쿠킹존에서는 ▲'비스포크 패밀리허브' 냉장고 내부에 보관 중인 식재료를 모바일을 통해 확인할 수 있는 '뷰 인사이드' 기능 ▲밀키트나 간편식의 뒷면 바코드를 스캔하면 최적의 조리 온도와 시간이 세팅되는 '비스포크 큐커'의 '스캔쿡' 기능 등을 체험할 수 있다.

스마트싱스 의류케어 존에는 '그랑데 AI' 세탁기·건조기, '에어드레서', '슈드레서' 등 최신 비스포크 의류케어 가전이 전시된다. 이곳에서는 ▲빨랫감의 무게와 종류, 오염도를 감지해 세탁과 헹굼 시간을 자동 설정하는 'AI 맞춤세탁' ▲기기 내부의 온·습도를 감지하는 정밀센서가 최적의 건조 온도와 시간을 찾아내는 'AI 맞춤건조' ▲사용 패턴이나 날씨, 계절을 바탕으로 추천 코스를 제안하는 'AI 습관기억'과 'AI 맞춤추천' 등 인공지능 기능을 소개한다.

스마트싱스 펫케어 존에는 '비스포크 제트봇 AI' 로봇청소기를 통해 반려동물의 일상을 촬영해 보여주고, 음악이나 영상을 재생해 반려동물의 정서를 케어해 주는 서비스도 체험해 볼 수 있다. 또 '비스포크 큐브 Air' 펫케어 공기청정기를 원격으로 작동시켜 반려동물의 털과 냄새를 효과적으로 제거하는 시연도 한다.

이 밖에 관람객이 직접 비스포크 냉장고에 360가지 색상을 취향과 개성에 따라 조합해 볼 수 있는 '프리즘 360 컬러' 존, 해시태그와 함께 소셜미디어에 업로드 하면 경품을 제공하는 포토존, 대형화면을 통해 스마트싱스 앱의 다양한 서비스를 직접 체험할 수 있는 '팀 삼성존' 등이 운영된다.

박찬우 삼성전자 생활가전사업부 상무는 "삼성 비스포크 가전은 한층 진화한 AI와 IoT 기술을 접목해 소비자의 일상에 편리함을 주고 있다"며 "앞으로 스마트싱스를 기반으로 개개인의 라이프스타일에 맞는 차별화된 서비스를 발굴하고 스마트홈 경험을 발전시켜 나갈 것"이라고 말했다.

