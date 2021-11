스타필드 별마당 도서관, '명사 초청 특강' 재개…첫 강연 이어령 교수

첫 강연 이어령 교수 인터뷰 공개 "세대 초월한 삶의 지혜, 격려 전해"

유현준, 송길영 등 건축·과학·IT·인문 분야별 전문가 강연 차례로 진행

[아시아경제 김유리 기자] 스타필드 코엑스몰 별마당 도서관은 단계적 일상회복(위드 코로나) 시대를 맞아 이어령 이화여대 명예석좌교수의 인터뷰를 시작으로 지난해 11월 중단된 '명사 초청 특강'을 재개한다고 18일 밝혔다.

별마당 도서관은 2017년 5월 개관 이후 유홍준 교수, 이국종 교수, 김훈 작가, 승효상 건축가와 해외 유명 작가 베르나르 베르베르, 요나스 요나손, 세계적 석학 제레드 다이아몬드 교수 등 국내외 분야별 명사를 초청해 다양한 강연 및 공연을 펼쳤다. '책을 읽는 도서관'을 넘어 도심 속 문화 예술 향유 공간으로 자리매김했다는 설명이다.

별마당 도서관은 코로나19로 인해 중단된 '명사 초청 특강'을 재개, 다양한 콘텐츠를 선보일 계획이다. 오는 19일 이어령 교수의 '마지막 수업', 26일 유현준 교수(홍익대 건축학과)의 '공간의 미래', 12월3일 국내 빅데이터 1인자라 불리는 송길영 부사장(바이브컴퍼니)의 강연, 12월10일 김범준 교수(KAIST 생명화학공학과)의 '관계의 과학' 특강이 진행될 예정이다.

특강 재개의 포문을 여는 강연은 이어령 교수의 특별 인터뷰 영상으로 기획했다. 삶과 죽음에 대한 담론을 통해 세대를 초월한 삶의 지혜를 전한다. 별마당 도서관은 오랜 암 투병으로 장시간 강연이 어려운 이어령 교수의 특별한 초대를 받아 그의 집무실에서 편안하게 이야기를 나눴다고 설명했다. 이어령 교수는 '이어령의 마지막 수업'을 테마로 삶에 대한 이야기를 나누는 한편, 힘겨운 시대를 살아가고 있는 젊은 세대를 위해 삶의 태도에 대한 조언과 응원을 보냈다. 병마와 싸우기보다 평생 머리와 가슴에 묻어온 생각을 정리하고 나누며 '마지막 수업'에 몰두하고 있다는 이어령 교수는 '삶과 죽음 속에서도 살아있는 본질(Spirit)'을 강조했다.

이어령 교수와 함께 한 인터뷰는 영상 3부작으로 제작돼 별마당 도서관 현장에서 11월19일 오후 7시, 26일 오후 6시, 12월3일오후 6시에 차례로 방영된다.

