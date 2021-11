코로나19 위험도 매주 5단계로 평가…지난주 위험도 수도권 '중간'

[아시아경제 서소정 기자] 단계적 일상회복 시행 이후 국내 코로나19 유행이 확산되면서 정부는 매주 위험도 평가를 시행해 일상회복 이행과 중단 여부를 결정하기로 했다. 또 코로나19 위험도 평가시 전국 단위와 수도권·비수도권의 위험도를 구분해 평가하는데, 지난주 위험도의 경우 수도권은 '중간', 비수도권은 '낮음'으로 평가됐다.

중앙방역대책본부(방대본)는 17일 "코로나19 유행 상황을 모니터링하고 대응 방안을 검토하기 위해 정례적으로 코로나19 위험도를 평가할 계획"이라고 밝혔다.

위험도 평가 기준은 ▲의료·방역 대응지표 ▲코로나19 발생지표 ▲예방접종지표 등 크게 3개 영역, 17개 세부 지표로 나뉜다.

의료·방역 대응지표에는 ▲중환자실 병상 가동률 ▲의료대응 역량 대비 발생 비율 ▲감염병전담병원 병상 가동률 ▲생활치료센터 가동률 ▲방역망 내 관리 비율 등 총 5개 지표가 포함된다.

코로나19 발생지표는 ▲주간 사망자 수 ▲주간 신규 위중증 환자 수 ▲주간 입원환자 수 ▲주간 일평균 확진자 수 ▲60세 이상 확진자 비율 ▲확진자 중 백신 접종자·미접종자 비율 ▲감염 재생산지수 ▲검사 양성률 등 8개다.

예방접종지표는 ▲누적 예방접종 완료율 ▲60세 이상 누적 예방접종 완료율 ▲60세 이상 및 고위험군의 추가접종률 ▲백신의 감염·위중증·사망 예방 효과 등 4개 지표로 구성된다.

이 중에서도 ▲중환자실 병상 가동률 ▲의료대응 역량 대비 발생 비율 ▲주간 신규 위중증 환자 수 ▲60세 이상 확진자 비율 ▲ 60세 이상 및 고위험군 추가접종률 등 5개 지표는 '핵심지표', 나머지 12개는 '일반지표'로 삼는다.

방대본과 중앙사고수습본부(중수본)는 이 같은 체계를 바탕으로 방역의료분과위원회의 자문을 거쳐 매주 코로나19 위험도를 ▲매우 낮음 ▲낮음 ▲중간 ▲높음 ▲매우 높음 등 5단계로 평가할 계획이다.

평가 주기에 따라서는 직전 주 일요일에서 토요일까지 1주간을 모니터링한 주간평가와 지난 4주간의 위험도를 평가하는 단계평가로 나뉜다.

유행 위험도 높은 상황서는 별도 '긴급평가' 시행…비상계획 실시 논의

주간·단계 평가와 별개로 유행 위험도가 높은 상황에서는 별도의 '긴급평가'를 시행해 비상계획 실시 여부를 논의한다.

긴급평가는 ▲중환자실 병상 가동률이 75%를 넘었을 경우 ▲주간 위험도 평가 결과가 '높음'이나 '매우 높음'인 경우 ▲4주간의 단계 평가 결과가 '높음' 또는 '매우 높음'인 경우 ▲그 밖에 정부가 방역의료분과위원회 전문가 의견을 토대로 비상계획을 검토할 필요가 있다고 판단한 경우 등 4가지 요건에 따라 실시된다.

중대본은 위험도 평가 결과에 대해 일상회복지원위원회의 자문을 거쳐 다음 단계로의 일상회복 이행 여부나 비상계획 시행 등 조치를 최종적으로 결정하게 된다.

정은경 질병관리청장은 "현재 위험도 평가지표를 마련해 지난주 상황을 가평가 해본 결과 전국은 '낮음' 정도의 위험도이고, 비수도권은 '매우 낮음'"이라며 "수도권은 '중간'이지만 중환자 병상 가동률이 거의 70%에 육박하기 때문에 위험도가 점차 증가하고 있는 것으로 판단하고 있다"고 말했다.

방역당국은 수도권을 중심으로 중증 병상 가동률이 70%에 육박해 위험도가 높아지고는 있지만 특정 지표 하나로 비상계획 가동 등을 검토하지는 않는다고 설명했다.

정 청장은 "긴급평가를 바탕으로 부분적으로 조치를 강화할지 또는 비상계획을 작동시킬지 여부를 결정하게 되는데 어떤 지표 하나가 기준을 초과한다고 해서 바로 비상계획을 발동하는 것은 아니다"고 덧붙였다.

