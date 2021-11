[아시아경제 박지환 기자] 이녹스첨단소재 이녹스첨단소재 272290 | 코스닥 증권정보 현재가 40,600 전일대비 1,000 등락률 +2.53% 거래량 455,679 전일가 39,600 2021.11.17 15:30 장마감 관련기사 태영건설, 1110억 규모 판교 제2테크노밸리 신축공사 수주[클릭 e종목] “이녹스첨단소재, OLED TV 성장과 함께 간다”갤럭시 언팩 D-Day! 폴더블 테마 수혜株 TOP5 공개! close 는 17일 396억원 규모의 사옥 신축 투자 결정을 했다고 공시했다.

회사 측은 이번 투자목적에 대해 "임차비용 절감 및 경영효율화, 근무환경 개선, 벤처타운 조성"이라고 밝혔다.

