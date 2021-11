목진원 현대캐피탈 대표 "캐피털사는 여전업권 내 '기울어진 운동장'"

17일 금융위 여전업권 간담회서 캐피털업계 어려움 호소

[아시아경제 기하영 기자]목진원 현대캐피탈 대표이사가 캐피털업의 생존과 성장을 위해 금융당국의 관심과 지원이 필요하다고 목소리를 높였다.

17일 여신전문금융사들과 고승범 금융위원장과의 첫 간담회에서, 목 대표이사는 "높은 기여도와 동일 여전업권 내 커진 위상에도 불구 캐피털사는 신사업 진출 기회에 있어 많은 제한이 있다"고 말했다. 그러면서 "캐피털사는 상대적으로 라이선스 문턱이 높고, 규제 또한 까다롭다"며 "특히 본업 외 일부 마이데이터 영역이 허용됐으나 오픈뱅킹과 종합지급결제업이 가로막혀 있어 카드사 대비 형평성에 어긋난다"고 토로했다.

캐피털사가 금융소비자보호법, 가계부채 총량규제, 소상공인·개인 상환유예 적용 등의 규제를 기존 금융권과 동일하게 받고 있지만, 여전업계 내 기울어진 운동장으로 인해 차별이 존재한다는 것이다.

실제 캐피털사는 산업적 파급효과가 큰 자동차, 기계 설비 등 제조업 기반 물적 금융을 지원하며 제조업 판매 촉진에 크게 기여하고 있다. 또 은행 등 1금융권에서 취급하기 힘든, 담보가 부족하고 신용도가 낮은 서민이나 중소기업 등에 신용 공여 제공을 통해 산업에 기여하는 측면도 있다.

목 대표이사는 "캐피털사가 책임과 의무를 다하고 있는 상황에서 그에 걸맞은 경쟁력 제고를 위한 충분한 기회가 부여되지 않아, 금융업권 내 '버려진 운동장'으로 소외 받고 있는 셈"이라며 "캐피털 산업의 경쟁력 제고를 위해 업권 보호 및 신사업 진출 기회 제공 등 생존과 성장을 위한 금융 당국의 관심과 지원이 필요하다"고 덧붙였다.

