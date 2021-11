檢, '화천대유-SK그룹' 연관설 주장 변호사 소환 조사

[아시아경제 배경환 기자] 성남시 대장동 개발 특혜·로비 의혹을 수사 중인 검찰이 화천대유와 SK그룹의 연관설을 주장한 전석진 변호사를 참고인 신분으로 불러 조사 중이다.

17일 법조계에 따르면 서울중앙지검 전담수사팀(팀장 김태훈)은 이날 오후 전 변호사를 소환해 조사를 벌이고 있다.

앞서 전 변호사는 인터뷰와 SNS 등을 통해 대장동 개발에 참여한 민간사업자 화천대유의 실소유주가 최태원 SK그룹 회장이라는 주장을 해왔다. 화천대유는 사업 초기 투자자문회사인 킨앤파트너스로부터 350억여원을 투자받았다. 킨앤파트너스는 최태원 회장의 동생인 최기원 SK행복나눔재단 이사장으로부터 400억원을 빌려 이 투자금을 마련한 것으로 전해졌다.

이에 전 변호사는 최 이사장이 재무 상태가 좋지 않았던 킨앤파트너스에 담보 없이 거액을 빌려줬다는 점 등을 근거로 화천대유와 SK그룹이 숨겨진 특수관계라고 주장했다. 특히 화천대유의 실소유주가 김만배씨가 아닌 최태원 회장이라고 언급했다. 수사팀은 전 변호사를 상대로 이같은 주장과 관련한 자료를 제출받아 살펴볼 예정이다.

앞서 SK그룹 측은 전 변호사의 주장이 근거 없는 루머라며 전 변호사를 정보통신망 이용 촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 위반(명예훼손) 혐의로 고발했다. 전 변호사가 피고발인 신분으로 돼 있는 이 사건은 현재 경찰에서 수사 중이다.

