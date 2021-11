쿠팡, 육군 인사사령부와 전역 장병 취업지원 MOU

전역 장병 대상 채용 확대

육군은 우수인재 적극 추천 예정

[아시아경제 김철현 기자] 쿠팡은 육군 인사사령부와 전역을 앞둔 장병들의 취업지원과 정보통신기술(ICT) 인재양성을 위한 업무협약을 체결했다고 17일 밝혔다.

이번 협약은 성실히 군 복무를 마친 장병들이 겪고 있는 취업 부담을 조금이나마 덜고, 책임감과 전문성을 갖춘 인재로 양성해 나가는데 민군이 협업을 강화해 나가자는 취지로 마련됐다.

협약에 따라 쿠팡은 전역 장병을 대상으로 한 채용을 확대하고 육군 취업박람회, 취업설명회 등 채용 행사에 활발하게 참여할 계획이다. 또 정보통신기술 분야 인재양성과 우수 인재 발굴에 적극적으로 나설 예정이다.

육군 인사사령부는 장병들에게 정보통신기술(ICT) 분야의 기술 학습 환경을 조성하고 현재 쿠팡이 모집하고 있는 채용 분야에 적합한 우수인재를 적극적으로 추천할 방침이다.

김명규 쿠팡 전무는 "이번 민관 협력은 양질의 일자리를 창출해 나가는 것과 동시에 전역 장병들이 사회에 확고히 자리 잡을 수 있도록 하는데 많은 도움이 될 것으로 기대된다"며 "앞으로도 고객이 감동할 수 있는 더 나은 서비스를 선보이기 위해 우수인재 채용에 꾸준히 투자할 계획"이라고 말했다.

