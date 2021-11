태영건설, 1110억 규모 판교 제2테크노밸리 신축공사 수주

[아시아경제 이민우 기자] 태영건설 태영건설 009410 | 코스피 증권정보 현재가 10,700 전일대비 50 등락률 -0.47% 거래량 121,135 전일가 10,750 2021.11.17 15:19 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-25일태영건설, 1475억 규모 공동주택 공사수주[e공시 눈에 띄네]코스피-14일 close 은 모트렉스 모트렉스 118990 | 코스닥 증권정보 현재가 5,500 전일대비 60 등락률 -1.08% 거래량 241,889 전일가 5,560 2021.11.17 15:19 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네]코스닥-15일모두가 놀란, '주식카톡방'의 평생 무료 선언![특징주]모트렉스, 반기 영업익 11배…해외서 AVN 흥행·전기차 성장 기대 close , 이녹스첨단소재 이녹스첨단소재 272290 | 코스닥 증권정보 현재가 40,550 전일대비 950 등락률 +2.40% 거래량 447,076 전일가 39,600 2021.11.17 15:19 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목] “이녹스첨단소재, OLED TV 성장과 함께 간다”갤럭시 언팩 D-Day! 폴더블 테마 수혜株 TOP5 공개![클릭 e종목]"이녹스첨단소재, 깜짝 실적 릴레이 3분기도 기대" close , 에스트래픽 에스트래픽 234300 | 코스닥 증권정보 현재가 5,650 전일대비 200 등락률 -3.42% 거래량 163,664 전일가 5,850 2021.11.17 15:19 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네]코스닥-14일에스트래픽, 150억원 주주배정 증자 결정정부, 원전예산 증가 편성!! 수혜를 입을 역대급 핵심株는?? close , 와이엠씨 와이엠씨 155650 | 코스닥 증권정보 현재가 8,140 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 53,441 전일가 8,140 2021.11.17 15:19 장중(20분지연) 관련기사 와이엠씨, 2Q 영업익 39억…전년比 88%↑모두가 놀란, '주식카톡방'의 무료 선언! 와이엠씨, 삼성물산과 173억원 규모 LCD 제조설비 해체 계약 체결 close 등으로부터 1110억원 규모의 판교 제2테크노밸리 G1-1BL 신축공사를 수주했다고 17일 공시했다. 이는 지난해 연결 매출액의 4.87%에 해당하는 수준이다.

