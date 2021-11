양정철 “이재명 선대위 컨트롤타워 필요…비효율적 체제 개선해야”

[아시아경제 전진영 기자] 문재인 대통령의 ‘복심’으로 알려진 양정철 전 민주연구원장은 이재명 더불어민주당 후보 선대위의 현 상황에 대해 “확실한 컨트롤타워를 설치하고, 모호한 책임과 권한, 그리고 비효율적인 체제를 빨리 개선해야 한다”고 진단했다. 현재 여당 초선의원 등 당 안팎에서는 경직된 선대위의 문제점을 지적하며 외부인사 영입을 요구하는 목소리가 나오고 있다.

양 전 원장은 이날 오후 국회에서 열린 ‘민주당 영입인재·비례대표’ 모임에 참석한 뒤 기자들과 만나 “앞으로 시간은 충분하니 해볼 만하다. 그러나 매우 심각한 위기의식을 갖는 것으로부터 출발해야한다”며 이같이 말했다.

컨트롤타워 역할로 이해찬 전 대표의 등판설이 제기되는 것과 관련해서는 “이 후보와 선대위 끌어가시는 분들 안에서 명확한 체계를 갖추는 것을 말씀드리는 것이지 새롭게 달리하는 게 굳이 좋은 방식이라고 생각하지 않는다”며 부정적 견해를 밝혔다.

그는 앞서 모임 참석 전 현 선대위에 대해 “매우 어려운 상황”이라면서도 “어려울수록 이재명 후보 중심으로 뭉쳐야하고, 선대위에 참여하지 않아도 이번 대선에서 반드시 승리할 수 있도록 역할을 할 것”이라고 했다.

여권 안팎으로 제기되는 ‘양정철 선대위 합류설’에 대해서는 “굳이 제가 참여해야 하는가라는 생각이 있다”며 “선대위에 참여하기보다는 바깥에서 이재명 후보에게 필요한 조언이나 자문을 하는 것이 맞다”고 답했다.

