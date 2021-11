락앤락, 메트로 텀블러 ‘스페셜 오더’ 프로모션 진행

25일까지 셀렉트숍 29cm서 진행

[아시아경제 김희윤 기자] 생활용품 기업 락앤락(대표 김성훈)은 온라인 셀렉트숍 29cm에서 메트로 텀블러 ‘스페셜 오더’ 프로모션을 진행한다고 17일 밝혔다.

메트로 캠페인은 ‘당신의 인트로, 메트로와 시작’이란 주제로 락앤락이 연말까지 진행하는 메트로 텀블러 프로모션이다. 독서, 운동, 공부, 업무 등을 시작하기 앞서 메트로 텀블러에 음료를 미리 준비해 일상 생활을 시작하자는 기획 의도를 담았다.

29cm ‘스페셜 오더’ 프로모션에서는 머그잔의 편의성과 텀블러의 기능성을 동시에 갖춘 ‘메트로 머그’(2개 세트)를 50% 할인가에 만날 수 있다.

‘메트로 머그’와 차량 내에서 사용하기 좋은 ‘메트로 드라이브’로 구성된 세트, ‘메트로 머그’와 ‘메트로 투웨이’로 구성된 세트도 각각 45% 프로모션가에 제공된다. 아울러 두 가지 형태의 뚜껑을 적용해 실내와 야외에서 모두 사용하기 좋은 ‘메트로 투웨이’(2개 세트)와 간편한 식사나 보온 이유식에 맞는 ‘메트로 푸드자’(2개 세트)도 최대 혜택가에 구입할 수 있다.

인스타그램에서는 11월 한 달간 ‘인트로 챌린지’ 이벤트도 진행한다. 메트로 텀블러와 함께 각자 세운 새로운 목표를 실천하고 있는 모습을 인증하는 형태로 인트로 챌린지 해시태그로 검색, 참여할 수 있다.

김민정 락앤락 IMC팀장은 “메트로 캠페인은 연말연시를 맞아 기획된 행사로 일상 속 시작의 의미를 다시 한 번 점검해 보자는 취지를 담고 있다”며 “메트로 머그가 2030 젊은 고객층에게 큰 호응을 얻은 만큼 이번 스페셜 오더를 통해 텀블러의 시즌을 보다 따뜻하고 의미 있게 맞길 바란다”고 말했다.

