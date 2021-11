[아시아경제 호남취재본부 조형주 기자] 광주지역에서 17일 올 가을 첫 서리가 관측됐다.

17일 광주지방기상청에 따르면 이날 오전 7시 22분께 광주지방기상청 관측장소에 서리가 앉았다.

이날 내린 서리는 지난해 보다 12일 늦고 평년보다도 12일 늦게 관측됐다.

기상청은 밤사이 지표면 냉각이 더해지면서 내륙을 중심으로 아침 기온이 많이 떨어져 첫 서리가 관측됐다고 말했다.

