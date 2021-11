[이 주의 책] 세계 도보여행 50 외 5권

◆세계 도보여행 50= 13년 전 직장생활의 답답함과 불안, 걱정으로 불면증에 시달리던 어느 여름날 정처 없이 14시간을 걸었던 경험이 계기가 돼 전문 트래커의 길에 들어선 저자의 이야기다. 국내외 가장 아름다운 도보여행길 50군데를 소개한다. 해당 지역의 역사와 문화, 도보여행에 필요한 거리와 해발고도 및 경유지 정보들을 다양하게 실었다. (이영철 지음/SISO)

◆#킬러스타그램= 신라 시대부터 대대로 사람을 죽여 온 킬러 가족이 있다. 소설은 이 집의 막내이자 고등학생인 ‘나’의 시점으로 전개된다. 살인 중단을 선언하고 집을 나간 삼촌을 대신해 근접살인 기술을 연마하고 있다. 하지만 재능은 없다. 그럼에도 살인을 멈추지 않는 이유는 아이러니하게도 ‘더 나은 세상을 만들기 위해’서다. (이갑수 지음/시월이일)

◆ 김메주의 유튜브 영상만들기= 10만 구독자를 보유한 유튜버가 특별해지기까지 1년의 시간을 담았다. 유튜버 채널을 만들고 소재를 찾아 콘텐츠를 기획하는 법을 소개한다. 자막 템플릿, 채널 기획안 양식 등을 바탕으로 프리미어 러시를 사용해 편집 1일차에도 간단히 동영상을 만드는 법을 전한다. 구독자를 모으는 법과 여러 채널에서 수익을 내는 법도 담겼다. (김혜주 지음/이지스퍼블리싱)

◆ 진석호의 영어 한 문장 쓰기= 현대무용가로 맹활약하다 부상으로 무용계를 떠난 저자. 중학교 1학년쯤의 영어 실력으로 미국 유학길에 올라 10년간 석박사 과정을 거치며 터득한 영어공부 노하우를 소개한다. 영어문장을 베끼고, 외우고, 영자신문을 읽게 하는 자녀 교육법도 전한다. 참고로 영어공부는 너무 일찍 시작하는 게 독이라는 게 저자의 지론이다. (진석호 지음/라운더바우트)

◆ 희미한 희망의 나날들= 문학평론가 허희의 첫 산문집이다. 자신이 왜 자주 읽고 또 때때로 쓰는지 오래 자문한 끝에 내놓은 답이다. ‘빨강머리 앤’부터 영화 ‘비포 선라이즈’에 이르기까지 우리에게 비교적 익숙한 소설과 영화, 노랫말을 빌려 삶의 편린들을 펼쳐낸다. 소설이나 영화로 우회하는 형식을 취하지만 결국엔 왜 비평을 할 수밖에 없는 지에 관한 고백이다. (허희 지음/추수밭)

◆ 하이 그로스 핸드북= 고성장 회사들은 비슷한 문제에 직면한다. 조직 구조, 투자 유치, 조직문화 등 수많은 난관이 앞을 가로 막는다. 그 중심에 선 CEO의 정신 건강 역시 불안정하다. 일을 너무 많이 끌어안아도, 너무 많이 위임해도 문제다. 실리콘밸리 최고의 멘토로 추앙받는 저자는 그러한 과정을 거쳐 유니콘 기업으로 성장하는 전략을 소개한다. 경험에서 기반한 고성장 기업의 패턴을 전한다. (일라드 길 지음/세종)

