北 '가쓰라-태프트' 밀약 언급…"美가 日 식민지 허용"

[아시아경제 이지은 기자] 을사늑약 체결 116주년을 맞아 북한의 대외선전 매체들은 '가쓰라-태프트' 밀약을 언급하며 일제의 을사늑약 체결에 미국의 책임이 있다고 주장했다.

'메아리'는 17일 가쓰라-태프트 밀약을 언급하며 "이를 통해 미국은 일본이 조선봉건정부의 국권을 함부로 유린하고 식민지로 만들도록 허용해줬다"고 주장했다.

가쓰라-태프트 밀약은 일본과 미국이 각각 상대의 필리핀, 조선에 대한 우선권을 인정하기로 한 내용이다. 북한 매체는 이를 '가쯔라-타프트 협정'으로 표기했다.

매체는 "일제에 의한 을사5조약(을사늑약)의 날조, 다시 말해 조선 봉건정부가 일제의 식민지로 굴러떨어진 것은 미국의 검은 마수가 뻗친 결과라고 해도 과언이 아니다"라며 "조약 같은 것은 휴지장에 쓰인 낙서로만 취급하는 미국이 당시 조선반도 문제를 놓고 그 어떤 신의도 없이 일본과 결탁한 것도 별로 놀라운 사실이 아니다"라고 평했다.

'우리민족끼리'도 "을사5조약은 아무런 법적 효력도 없는 비법문서, 불법문서이며 일제의 강박과 미국의 비호 두둔 하에 날조된 모략품"이라고 주장했다.

노동당 기관지 노동신문은 이날 '불법무효한 허위문서로 국권을 강탈한 특대형 죄악'이라는 기사에서 "일제는 총칼을 휘둘러 날조해낸 날강도적인 을사5조약에 기초해 한일합병이라는 국토병탄행위를 감행하고 조선민족 말살 정책을 실시했다"고 비난했다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr