[클릭e종목] "효성티앤씨 목표주가 100만원"

[아시아경제 박소연 기자] 키움증권은 17일 효성티앤씨 효성티앤씨 298020 | 코스피 증권정보 현재가 549,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 560,000 2021.11.17 07:53 장시작전(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-10월29일효성티앤씨, 3분기 영업익 4339억원…전년非 555.9% '쑥'효성티앤씨, 계열회사 234억 규모 채무보증 결정 close 의 목표주가 100만원, 투자의견 매수를 제시했다. 전날 종가는 54만9000원이었다.

올 4분기 영업이익은 4030억원으로 전년 동기 대비 209.8% 증가하며 시장의 기대치를 크게 상회할 것으로 전망했다.

일부 경쟁사의 증설 및 주요 원재료인 부탄디올(BDO) 가격 상승 등 일부 손익에 부정적인 요인이 존재했지만 터키 1만5000t 증설분의 본격 가동으로 스판덱스 판매량의 증가가 예상된다.

중국 스판덱스 벤치마크 가격의 하락에도 불구하고 스판덱스 혼용율 증가 등 구조적 수요 확대 및 수출주에 대한 우호적인 환율 효과도 실적을 뒷받침 할 것으로 전망된다.

키움증권은 효성티앤씨의 올해 연간 영업이익을 1조5000억원으로 예상했다. ROE 82.7%를 기록할 것으로 전망했다. 이동욱 키움증권 연구원은 "현재 시가총액이 2조4000억원인 점을 고려하면 과도한 저평가 상태로 판단된다"고 말했다.

한편 올해와 내년 실적 개선으로 2018년 550%에 육박했던 부채비율이 내년 108.6%로 급감할 것으로 내다봤다.

박소연 기자 muse@asiae.co.kr