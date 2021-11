오후 9시까지 서울서 1380명 코로나19 확진…최다 기록(종합)

[아시아경제 송승윤 기자] 서울시는 16일 0시부터 오후 9시까지 21시간 동안 서울의 코로나19 신규 확진자 수가 1380명으로 잠정 집계됐다고 밝혔다.

전날 같은 시간대 791명보다 589명 증가했고 1주일 전인 9일 947명보다도 433명 늘었다. 동 시간대 잠정 집계치로 보면 역대 최다 기록이다.

서울의 일일 확진자 수는 9월 24일 1221명으로 역대 최다를 기록했고, 지난달 18일 298명까지 내려갔다가 이달 2일 1004명으로 급격하게 늘었다. 10일과 12일에도 각각 1004명, 1005명을 기록했다. 13∼15일에는 주말의 영향으로 1000명 아래로 내려갔으나 각각 요일별 최다 기록을 경신하며 확산세가 좀처럼 꺾이지 않는 추세다.

하루 검사 인원도 일요일이던 14일 4만6511명에서 월요일인 15일 9만2952명으로 두배 가까이 급증했다. 16일 신규 확진자 수는 이 검사 결과가 반영돼 급격히 늘어난 것으로 보인다.

이날 전체 확진자 수 최종 집계치는 다음 날인 17일 0시 기준으로 정리돼 오전에 발표한다.

