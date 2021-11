현대건설기계, 브라질법인 주식 738억원에 취득

[아시아경제 송승윤 기자] 코스피 상장사 현대건설기계 현대건설기계 267270 | 코스피 증권정보 현재가 40,800 전일대비 350 등락률 -0.85% 거래량 39,552 전일가 41,150 2021.11.16 15:30 장마감 관련기사 현대건설기계, 현대중공투자에 1464억 출자[특징주]진성티이씨 등 건설기계 테마 급등…미국 인프라부양안 수혜현대두산인프라코어·현대건설기계, 국제건설기계전서 첨단기술 선봬 close 는 브라질법인 주식 9억2220만3786주를 738억원에 취득한다고 16일 공시했다.

주식 취득 뒤 현대건설기계는 브라질법인 지분 100%를 보유하게 된다. 주식 취득 예정일은 다음 달 31일이다.

현대건설기계 관계자는 이번 주식 취득 목적에 대해 "책임 경영 실현을 통한 성과 증대와 건설기계 사업에 역량을 집중하기 위한 것"이라고 밝혔다.

