[아시아경제 영남취재본부 이세령 기자] 경북 경산시새마을부녀회에서 16일부터 이틀간 ‘2021 사랑의 김장김치 담그기’ 를 진행한다.

매년 부녀회와 새마을회, 봉사자들이 모여 김장김치를 담가 저소득층, 홀로 노인 등 지역 내 소외계층에게 전한다.

올해는 4000포기의 배추를 버무려 관내 1500여 가구에 전달할 예정이다.

새마을회 남녀지도자와 한국전력 경산지사 임직원, 세명병원 임직원 등이 참여했으며 최영조 경산시장도 손을 보탰다.

최 시장은 “해마다 수고하는 새마을부녀회에 감사하며 사랑의 김장김치로 우리 이웃이 올겨울을 훈훈하게 보내길 바란다”고 전했다.

영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr