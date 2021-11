[아시아경제 온라인이슈팀] 할리우드 스타 킴 카다시안이 어깨가 훤히 드러나는 검은색 드레스 패션을 선보였다.

킴 카다시안은 최근 자신의 인스타그램에 사진을 공개했다.

공개된 사진 속 그는 카리스마있는 눈빛으로 카메라를 응시하며 장식물 위에 앉아있는 모습이다.

한편 킴 카다시안은 가족들이 모두 출연하는 미국 리얼리티 프로그램 '카다시안 따라잡기'로 스타덤에 올랐다.

온라인이슈팀 issue@asiae.co.kr