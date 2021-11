휴온스그룹, 계열사 간 합병 통한 역량 혁신 나선다

[아시아경제 이춘희 기자] 휴온스그룹이 계열사 통합을 통한 전문 역량 강화에 나선다.

휴온스그룹 지주회사 휴온스글로벌은 각 사업 부문별 역량 및 전문성 강화와 시너지 확대, 운영 효율화 등을 위해 휴온스네이처와 휴온스내추럴, 휴온스메디케어와 휴온스메디컬을 각각 합병한다고 16일 밝혔다.

휴온스네이처-휴온스내츄럴 간 합병은 휴온스네이처가 휴온스내츄럴을 흡수하는 방식으로 이뤄지며 내년 1월 합병 작업을 마무리할 예정이다. 양사 간 합병은 휴온스가 새로운 성장동력으로 삼고 있는 건강기능식품 사업의 성장을 뒷받침하기 위한 조치다. 휴온스 측은 휴온스네이처의 인삼?홍삼 영역의 전문성·생산력이 휴온스내츄럴의 상품개발력과 온오프라인 영업마케팅 역량과 결합해 전문적이고 확장된 종합 건강기능식품 회사로 거듭날 것으로 기대하고 있다.

휴온스메디케어와 휴온스메디컬 합병은 의료기기 부문에서 역량을 모으기 위한 차원이다. 멸균·소독 분야 의료기기 사업을 영위하는 휴온스메디케어와 에스테틱 및 치료용 의료기기 사업을 통합함으로써 소독?멸균-에스테틱-치료를 아우르는 국내 대표 의료기기 전문 기업으로 도약한다는 계획이다. 특히 합병을 통해 매출 규모와 기업 가치가 증대되는 만큼 기업공개(IPO) 시기도 앞당겨질 것으로 기대하고 있다. 양사 간 합병 완료 시점은 내년 2월로 예상된다. 휴온스메디케어가 휴온스메디컬을 흡수하는 방식으로 진행된다.

휴온스글로벌 관계자는 “'토탈 헬스케어 그룹’을 목표로 그간 인수합병(M&A)과 포트폴리오 다각화를 통해 확장된 사업들을 재정비하고 기업별 경쟁력과 전문성, 브랜드 가치를 제고하기 위해 합병을 결정했다”며 “각사에 중복 분산되어 있던 인력과 제조 및 생산 시설들을 통합해 전문 인력과 설비의 효율적 배치 및 운영 등을 통해 비용 절감과 더불어 규모의 경제 달성이 가능할 것으로 보고 있다”고 말했다.

이춘희 기자 spring@asiae.co.kr