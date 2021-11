장흥군 고액 기부자 아너 소사이어티, 오준호, 김민숙 부부 동시 가입

[아시아경제 호남취재본부 서영서 기자] 전남 장흥군이 지난 15일 군청 상황실에서 장흥산업㈜ 오준호, 김민숙 대표 부부의 아너 소사이어티 신규 가입식을 했다.

아너 소사이어티는 한국형 노블레스 오블리주로 5년 이내에 1억원 이상의 기부금을 납부하는 사회복지공동모금회 고액 기부자 모임이다.

장흥산업㈜ 오준호, 김민숙 아너 회원은 “부부가 서로 나눔의 뜻을 공유하며 지역사회를 위한 일에 동참할 수 있어 기쁘다”며 “코로나19로 힘든 시기를 보내고 있을 이웃들에게 도움이 되길 바란다”고 말했다.

오준호, 김민숙 회원은 장흥 부부 아너 제2호이자 전남 부부 아너 15호로 이름을 올렸으며 약정 금액 2억원 성금은 장흥군 내 어려운 이웃을 위해 복지사업비로 사용될 예정이다.

이날 가입식에는 정종순 군수와 노동일 전남사회복지공동모금회장, 장흥군 제1호 부부인 님프만 김종근 대표도 함께 참석해 부부 아너의 탄생을 축하했다.

정종순 군수는 “부부가 한마음 한뜻으로 나눔에 동참해줘 감사드린다”며 “두 분의 선한 영향력이 장흥군에 희망으로 뻗어나가길 기원한다”고 전했다.

호남취재본부 서영서 기자 just8440@asiae.co.kr