삶의 질 높이고 사회문제 해결하는 과학기술은…

문체부·출판문화산업진흥원 '인간과 기술 포럼' 개최

문화체육관광부와 한국출판문화산업진흥원은 18일 오후 2시 '사회문제 해결기술-삶의 질 향상과 사회문제를 해결하는 과학기술'을 주제로 '인간과 기술 포럼'을 진행한다. 김승수 똑똑도서관장의 진행으로 과학기술이 사회문제를 해결하고 시민들의 삶을 향상하는 과정에 대해 논의한다.

1부에선 사회문제를 해결하는 과학기술정책의 민관협력(거버넌스)을 다룬다. 성지은 과학기술정책연구원 선임연구위원이 '과학기술 기반의 사회문제 해결을 위한 민-산-학-연-관 협력 사례와 과제'를 주제로 발표한다. 이동욱 비비비코리아 부장과 허태욱 경상국립대 행정학과 교수는 '과학기술보다 중요한 협력 주체들의 문제'에 관해 의견을 나눈다.

2부에선 자신이 처한 환경에 알맞은 적정기술을 활용해 직접 문제를 해결하고 공유하는 생산자들(메이커)의 활동을 짚어본다. 유효석 크리에이티브톤 대표가 '적정기술과 메이커 활동의 확산과 지속가능성'을 주제로 발표하고, 정해원 마을기술센터 핸즈 대표와 최혁규 문화사회연구소 연구원이 '시민사회 영역에서 자발적 활동의 지속가능성'에 대해 이야기한다. 토론회는 온라인으로 생중계된다. 17일까지 인문360° 누리집에 신청하면 인터넷 주소(URL)를 받을 수 있다.

