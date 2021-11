국내 최대 부동산 커뮤니티 네이버 카페 ‘부동산 스터디’에서 누적 조회 수 110만 뷰를 기록한 저자가 전하는 투자 지침서다. 총 7개장으로, 부동산 거래의 절차와 기초적인 용어, 정책과 세금, 아파트나 빌라 외의 상가나 토지, 지식산업센터 등 다양한 투자처에 대해서 쉽고 깔끔하게 설명한다. 부동산에 막 발을 들이려는 사람들에게 좋은 길잡이를 자처하며 다른 건 몰라도 이것만큼은 알아야 하는 지식들을 아낌없이 풀어놓는다. 특히 내 집 마련의 적기는 언제인지 실거주를 위한 구매를 할 때의 기준은 무엇이 되어야 하는지 그리고 청약에 대한 설명까지 꼼꼼히 다루고 있다.

(마인츠 지음/한스미디어)

서믿음 기자 faith@asiae.co.kr