<장 마감 후 주요 공시>

◆참존글로벌=상장폐지 이의 신청서 제출

◆제넨바이오=액면가 100원에서 500원으로 주식병합 결정

◆현진소재=서울회생법원으로부터 회생절차 폐지 결정

◆코렌텍=베이스 플레이트 트라이얼 홀딩 장치 및 슬관절 임플란트 수술 기기 특허 취득

◆상지카일룸=3분기 결산에서 파생 상품 관련 평가 손실 102억원 발생

◆메디프론=전환사채 전환가액 2643원으로 조정

◆포티스=최근 분기 매출 3억 원 미만으로 상장 적격성 실질 심사 사유 추가

◆코이즈=10억원 규모 일반 공모 유상증자 결정

