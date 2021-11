[아시아경제 이선애 기자]

<장 마감 후 주요 공시>

◆동아타이어=378억원에 중국 계열사 지분 100% 취득

◆디티알오토모티브=중국 자회사 지분 매각 결정

◆한온시스템=주당 90원 현금 배당 결정

◆CJ씨푸드=음성 맛살공장 생산 중단 결정

◆우신시스템=자사주 취득 신탁계약 해지 결정

◆에이프로젠 MED=전환사채 전환가액 1765원으로 조정

◆이엔플러스=전환사채 전환가액 3570원으로 조정

◆티비에이치글로벌=자회사 상하이시장유한공사 매각 추진설 조회 공시 요구

이선애 기자 lsa@asiae.co.kr