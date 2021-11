[유럽개장]상승세 출발…영국 FTSE100 지수 0.03%↑

[아시아경제 김보경 기자] 15일 유럽증시는 상승세로 출발했다.

이날 영국 FTSE100 지수는 0.03% 상승한 7349.82에 개장했고, 독일의 DAX 지수는 0.09% 오른 16104.31에 움직였다.

프랑스 CAC40지수는 전일보다 0.10% 상승한 7101.99를 기록했다. 유로스톡스 50지수는 0.01% 오른 4370.94를 기록했다.

