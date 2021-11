[아시아경제 이민지 기자] 한국거래소 코스닥시장본부는 포티스 포티스 141020 | 코스닥 증권정보 현재가 108 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 108 2021.11.15 15:30 장마감 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-10일[e공시 눈에 띄네] 코스닥-3일[기로의 상장사]피에스엠씨, 새 최대주주 ‘지일이삼공교육’은 누구?② close 의 3분기 매출액이 3억원 미만으로 확인돼 상장적격성 실질심사 사유가 추가됐다고 15일 공시했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr