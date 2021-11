고민정 '경희대 분교' 발언에, 전여옥 "골 때리는 그녀, 찼다 하면 자책골"

"경희대가 '블라인드 기적' 아니면 KBS 입사 못할 정도냐"

[아시아경제 강주희 기자] 전여옥 전 새누리당(국민의힘 전신) 의원이 경희대 수원캠퍼스를 '분교'라고 표현해 논란에 휩싸인 고민정 더불어민주당 의원을 향해 "골을 찼다 하면 자책골"이라고 비난했다.

전 전 의원은 14일 자신의 블로그에 올린 글에서 "시종일관 발전 없이 '골 때리는 그녀'가 있다. 바로 더불어민주당 의원인 고민정"이라고 직격했다.

전 전 의원은 "(고 의원) 자신이 경희대 수원캠 출신인데도 KBS 아나운서가 된 것은 학력을 가린 이른바 '블라인드 채용' 때문이란다. 그래서 블라인드 채용법을 만든다고 한다. 제2의 고민정 탄생을 위해서"라며 "문제는 경희대를 비롯한 많은 대학이 요즘 분교와 본교 구분이 없다는 것"이라고 지적했다.

그러면서 "고 의원은 꽤 오랫동안 '경희대 분교' 출신인데 '경희대 본교'라고 했다는 위조에 시달렸다"라며 "블라인드 채용을 그렇게 자랑스럽게 생각했다면 오래전에 '경희대 수원캠'이라고 밝혔어야지"라고 꼬집었다.

전 전 의원은 "당장 경희대 학생들이 들고일어났다"면서 '경희대 당신 다닐 때처럼 분교 아니다. 입조심해라', '모교 욕보이지 마라' 등 경희대 학생들의 반응을 공유했다.

이어 "KBS 아나운서가 경희대에서 나온 게 '블라인드의 기적' 아니면 안 될 정도냐. 진짜 골 때리는 고 의원"이라며 "고민정, 골 찼다 하면 '자책골'"이라고 비꼬았다.

앞서 고 의원은 지난 13일 페이스북에 '블라인드 채용법' 발의를 예고하면서 모교인 경희대 수원캠퍼스를 '분교'로 지칭해 논란이 됐다.

고 의원은 "블라인드 테스트로 KBS에 입사한 경험이 있다"라며 "저는 당시 분교였던 경희대 수원캠퍼스를 졸업했지만, 이 제도 덕분에 이 자리에 오게 됐다"라고 썼다.

이를 두고 경희대 학생들 사이에선 "모교 비하 발언 아니냐"라는 항의가 나왔고, 논란이 확산하자 고 의원은 '분교였던'이라는 표현을 삭제했다.

강주희 기자 kjh818@asiae.co.kr