“동북아 교류 중심” … 부경대, 4개국 대학원생 참가 국제포럼 개최

제5회 차세대육성대학원생포럼, 18일 온라인 개최

[아시아경제 영남취재본부 황두열 수습기자] 국립부경대학교 인문 한국 플러스(HK+) 사업단이 오는 18일 한국·중국·일본·대만 4개국 대학원생이 참가하는 제5회 차세대육성대학원생포럼을 온라인 개최한다.

포럼은 동북아해역인 문학을 전공하는 4개국 대학원생 연구성과를 소개하고 교류할 기회를 제공하기 위한 국제학술행사다.

행사는 ‘근현대 동북아해역 인문 네트워크 갈등과 화해’를 주제로 ▲동북아해역과 근대 ▲동북아해역과 일제강점기 ▲동북아해역과 현대 3개 세션 진행된다.

부경대를 비롯 제주대, 중국 상해사범대, 중국해양대, 일본 교토대, 대만 국립정치대, 국립대만해양대 7개 대학 대학원생이 8편 연구 발표와 토론을 펼친다.

포럼은 각국 언어로 동시 통역돼 HK+사업단 유튜브 채널과 줌 온라인에서 실시간 제공될 예정이다.

손동주 HK+사업단장은 “포럼이 동북아해역인 문학 학문 후속 세대를 지원하고 지속적인 교류협력과 비대면 학술교류를 확대하길 바란다”라고 말했다.

