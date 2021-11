[아시아경제 이민지 기자] 크리스탈지노믹스는 50억원 규모로 자사주취득신탁계약체결을 결정했다고 15일 공시했다.

회사 측은 “주가안정과 주주가치 제고를 위한 것”이라고 말했다.

