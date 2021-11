광주동부교육청, 11월 '디딤돌' 연수 운영

[아시아경제 호남취재본부 조형주 기자] 광주동부교육지원청은 지난 11~12일 학교행정 지원을 위한 11월 '디딤돌' 연수를 운영했다.

15일 광주동부교육지원청에 따르면 11월 '디딤돌' 연수는 '감사사례를 통한 학교업무 이해'를 주제로 운영됐다. 학교행정감사의 착안사항 및 지적사례를 통해 학교행정업무 개선 및 정비할 수 있는 자리가 됐다.

광주동부교육지원청은 지난해까지 감사관으로 활동한 장경화 행정실장을 연수강사로 초빙했다. 장경화 행정실장은 감사 착안 사항을 포함해 가장 최신의 감사사례를 제시하며 연수대상자에게 보다 밀착된 교육을 제공했다.

또 코로나19와 관련한 사전컨설팅 및 감사수검 시 도움이 되는 팁(tip)도 제시해 감사수검에 부담을 느끼는 연수생들에게 큰 호응을 얻었다.

김철호 광주동부교육지원청 교육장은 "이번 연수가 감사에 어려움을 느끼는 업무담당자들의 부담감을 낮춰주고, 앞으로 있을 감사에 대비하는 데 도움이 되길 바란다"고 말했다.

