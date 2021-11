존림 삼성바이오 대표 "직원 성장에 최선"…메타버스 활용 행사

[아시아경제 서소정 기자] 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 866,000 전일대비 33,000 등락률 +3.96% 거래량 56,130 전일가 833,000 2021.11.15 14:30 장중(20분지연) 관련기사 삼바 "세계 1위 '론자' 넘자"…이재용 부회장 모더나 본사 방문"시장은 알고 있었다"…달러 강세에도 코스피 3000 회복外人·기관 양매수…코스피 3000 회복 close (대표 존림)는 지난 11일 인천 송도 본사에서 '메타버스'를 활용해 입사 1주년 직원 대상 축하 행사인 '2021바이오 두드림 챌린지'를 진행했다고 15일 밝혔다.

바이오 두드림 챌린지는 2020년에 입사한 400여명의 직원을 대상으로, 입사 1주년을 축하하고 앞으로의 각오와 다짐을 나누기 위해 기획된 행사다.

삼성바이오로직스는 코로나19로 대규모 인원이 한데 모이기 어려운 상황과 MZ세대 중심으로 온라인 메신저 등 비대면 소통을 선호하는 트렌드를 고려해 메타버스 플랫폼(게더타운)을 이번 행사에 접목했다. 직원들이 시공간 제약없이 재미와 몰입 요소를 바탕으로 상호 교류를 활발히 진행해 유대감과 화합을 다질 수 있도록 한다는 취지다.

오전부터 진행된 행사는 존림 CEO의 축하 인사를 시작으로 두드림 퀴즈쇼, 1주년 축하 특강, 감사카드 보내기 등 다양한 일정으로 진행됐다.

존림 삼성바이오로직스 대표는 축하 메시지를 통해 "회사의 가장 소중한 자산인 직원들의 성장을 적극 지원하고, 건강한 조직문화 조성에도 최선을 다할 것"이라며 "글로벌 최고의 바이오 회사를 목표로 원팀 마인드로 함께 하자"고 말했다.

한편 삼성바이오로직스는 향후 교육 프로그램과 주요 행사에 메타버스를 지속 활용해 디지털 소통 역량 강화와 교육 효과성을 제고시키며 전 임직원이 참여할 수 있도록 프로그램을 확대할 계획이다.

