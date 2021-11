윤석열 "실용주의 철학 가득 찬 김종인, 경륜으로 잘 지도해달라"

[아시아경제 이현주 기자, 박준이 기자] 윤석열 국민의힘 대선 후보가 김종인 전 비상대책위원장을 '소방수'로 지칭하며 "늘 국민 하나만 생각하고 먹고 사는 문제, 나라 잘 사는 문제에 대해 실용주의 철학으로 가득찬 분"이라고 평가했다. 김 전 위원장이 국민의힘 선대위 '원톱'인 총괄선대본부장을 맡을 것으로 알려진 가운데, 윤 후보가 공개 '러브콜'을 보냈다.

윤 후보는 15일 서울 용산구의 한 호텔에서 열린 '만화로 읽는 오늘의 인물 이야기-비상대책위원장 김종인' 출판기념회에서 "우리나라 경제사법제도 들어온 이래 가장 훌륭한 분들이 있나 하면 김 전 위원장을 꼽을 것"이라고 이처럼 밝혔다.

그는 "김 전 위원장은 특정 이념 정파에 갇힌 게 아니라 실사구시 철학으로 무장한 분"이라며 "보수건 진보 정당이건 정상궤도 이탈에서 우리나라가 개혁해야 할 때 늘 소방수로 모셔왔다"며 "살아온 궤적을 보면 이쪽 저쪽, 어느 쪽도 아니다"라고 했다.

이어 "정치 개혁 뿐 아니라 국가 대개혁이 필요한 시기에 김 박사가 또 역할을 해야 하는 시기가 왔다"며 "저 역시 정치 입문한 지 얼마 안 됐지만 어려운 정권교체와 국가 개혁의 대장정을 걸어나가는 시점에서 그동안 쌓아오셨던 경륜으로 잘 지도해주시고 이끌어주시길 부탁드린다"고 덧붙였다.

이날 국민의힘 최고위원회의에 불참하고 민주당 출신 이용호 무소속 의원을 만난 것에 대해 윤 후보는 "그전부터 제가 전화도 하고 해서 모르는 사이 아니다"라면서도 구체적인 얘기는 하지 않았다고 답했다. 사무총장 인선과 관련해 이준석 국민의힘 대표와 갈등이 빚어지는 점에도 "기다려달라"고만 답했다.

