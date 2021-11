일진하이솔루스, 수소 R&D센터 착공…“내년 5월 준공”

[아시아경제 이준형 기자] 일진그룹 산하 수소 전문 기업 일진하이솔루스는 내년 5월 준공을 목표로 연구개발(R&D) 센터를 설립한다고 15일 밝혔다.

일진하이솔루스는 이달 11일 전라북도 완주에 위치한 완주테크노밸리 제2일반산업단지에서 R&D센터 착공식을 열었다. 이날 착공식에는 신원식 전라북도 정무부지사, 안홍상 일진하이솔루스 대표 등이 참석했다.

R&D센터는 연면적 6944㎡(약 2104평), 지상 3층 규모다. 연구동, 개발동, 평가동, 시험동 등으로 구성된다.

일진하이솔루스는 R&D센터에서 기존 수소저장시스템 성능 향상 연구를 비롯해 대형 상용차, 튜브트레일러, 선박, 철도, 도심형 항공기 등 미래 수소 모빌리티용 신제품 개발에 박차를 가한다. 수소저장시스템에 대한 국제 안전 인증이 강화되는 추세에 맞춰 인증 테스트 시스템을 자체 구축해 제품 경쟁력을 높일 수 있다는 게 회사 설명이다.

안 대표는 “R&D센터 신축을 통해 체계적인 연구 기반 시설을 구축하고 제품 경쟁력을 강화해 기술 최상위 업체로서의 위치를 더욱 공고히 하겠다”고 말했다.

이준형 기자 gilson@asiae.co.kr